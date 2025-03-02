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Стали известны рабочие планы Путина на следующую неделю

Путин примет участие в заседании коллегии МВД на предстоящей неделе
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Александр Казаков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин на предстоящей неделе примет участие в заседании коллегии министерства внутренних дел (МВД), а также проведет совещание с членами правительства. Об этом сообщил журналист ВГТРК Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

В публикации говорится, что российский лидер проведет переговоры с премьер-министром Мьянмы Мин Аун Хлайном, а также 8 марта поздравит россиянок с Международным женским днем.

27 февраля стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко в ближайшее время посетит Россию и проведет переговоры с российским коллегой.

За день до этого Путин провел переговоры с президентом Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало, который был в Москве с официальным визитом. С российской стороны во встрече принимали участие зампредседателя правительства Александр Новак, помощник президента России Юрий Ушаков и замминистра иностранных дел Александр Панкин. После окончания переговоров российский лидер лично провел главу Гвинеи-Бисау по парадной лестнице Большого Кремлевского дворца.

Ранее в США объяснили, почему Трамп вспомнил Путина после ссоры с Зеленским.

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