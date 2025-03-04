В Канаде пригрозили США ответными пошлинами

Премьер-министр канадской провинции Онтарио Даг Форд готов отключить несколько приграничных штатов США от поставок электроэнергии в ответ на введенные пошлины на канадские товары. Об этом сообщает РИА Новости.

«Если они хотят попытаться уничтожить Онтарио, я сделаю все, включая отключение их от энергии, и при этом буду улыбаться. Я также призываю все остальные провинции — Квебек, Манитобу, Британскую Колумбию — действовать в унисон», — сказал Форд.

В начале февраля президент США подписал указ о введении пошлин на товары из Мексики, Канады и Китая. Как отмечал CNN, мексиканские и канадские товары импортировались в США практически беспошлинно в результате соглашения между Вашингтоном, Мехико и Оттавой, теперь же размер пошлин для двух приграничных стран составит 25%, тогда как для Китая — 10%. В Вашингтоне это объяснили защитой интересов американского бизнеса.

Вскоре Канада и Мексика сообщили, что ответно вводят 25-процентные пошлины на товары США. Затем США объявили об отсрочке введения пошлин на 30 дней. Стороны договорились усилить защиту границ и контроль за трафиком наркотиков.

Ранее глава МИД Канады Мелани Жоли заявила, что Оттава будет готова ввести в отношении США ответные пошлины.