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Канада пригрозила США ответными пошлинами

Премьер Трюдо: Канада незамедлительно ответит на несправедливые пошлины США
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Blair Gable/Reuters

Канада сразу же отреагирует ответными пошлинами, если администрация США введет тарифы на канадские товары. Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, передает ТАСС.

Политик уточнил, что если тарифы США вступят в силу в полночь 4 марта (08:00 мск 4 марта), то в 00:01 Канада ответит 25%-ными тарифами на 155 млрд канадских долларов ($107,4 млрд) на американские товары.

Трюдо уточнил, что уже 4 марта канадские тарифы затронут товары из США на сумму в 30 млрд канадских долларов, а оставшиеся 125 млрд канадских долларов «ударят» через 21 день. По его словам, канадские пошлины будут действовать до тех пор, пока Соединенные Штаты не отменят свои.

В начале февраля президент США подписал указ о введении пошлин на товары из Мексики, Канады и Китая. Как отмечал CNN, мексиканские и канадские товары импортировались в США практически беспошлинно в результате соглашения между Вашингтоном, Мехико и Оттавой, теперь же размер пошлин для двух приграничных стран составит 25%, тогда как для Китая — 10%. В Вашингтоне это объяснили защитой интересов американского бизнеса.

Вскоре Канада и Мексика сообщили, что ответно вводят 25-процентные пошлины на товары США. Затем США объявили об отсрочке введения пошлин на 30 дней. Стороны договорились усилить защиту границ и контроль за трафиком наркотиков.

Ранее глава МИД Канады Мелани Жоли заявила, что Оттава будет готова ввести в отношении США ответные пошлины.

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