СМИ сообщили о попытках европейских политиков помирить Зеленского и Трампа

Европейские политики подали президенту Украины Владимиру Зеленскому сигнал о необходимости помириться с американским лидером Дональдом Трампом, так как не хотят в одиночку противостоять РФ. Об этом в статье для турецкой газеты Cumhuriyet написал обозреватель Дениз Берктай.

Он обратил внимание, что 2 марта в Лондоне состоялся неформальный саммит лидеров ряда европейских стран. Участники мероприятия обсуждали конфликт между Москвой и Киевом, а также систему безопасности в регионе. При этом после завершения встречи премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что возможные гарантии безопасности для Украины должны поддерживаться США.

По мнению автора статьи, это свидетельствует о том, что европейские государства опасаются бросать вызов Москве без поддержки со стороны Вашингтона.

«Эти страны не могли сказать Украине: «Если США нет, то мы есть». Вместо этого они призвали Зеленского помириться с Трампом», — подчеркнул Берктай.

Обозреватель добавил, что на этом фоне украинский лидер начал «посылать месседжи» о нормализации отношений с США. В частности, он выразил готовность как можно скорее заключить сделку о совместной разработке полезных ископаемых.

28 февраля Зеленский и Трамп провели переговоры в Белом доме, которые завершились их словесной перепалкой. В результате Киев и Вашингтон отменили подписание договора о добыче редкоземельных металлов, которое должно было стать основной темой обсуждения. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Позже ситуацию прокомментировал представитель Кремля Дмитрий Песков. Он рассказал, что президент РФ Владимир Путин принял во внимание произошедшее между американским и украинским лидерами.

Ранее Путин высказался о сохранении украинской государственности.