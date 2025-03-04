В конгрессе заявили, что США и Украина скоро заключат сделку по полезным ископаемым

Соглашение по полезным ископаемым между США и Украиной будет подписано в ближайшее время. Об этом заявил член Палаты представителей конгресса США Брайан Фицпатрик.

Конгрессмен рассказал, что он поговорил с главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком.

«Мы на 100% возвращаем этот поезд на рельсы. Это минеральное соглашение будет подписано в короткие сроки», — написал он в соцсети X.

Фицпатрик добавил, что Европа должна будет активизироваться и внести свой вклад.

Киев и Вашингтон должны были подписать соглашение по ресурсам 28 февраля во время визита Зеленского в Вашингтон. Согласно опубликованному тексту документа, стороны намеревались создать инвестиционный фонд восстановления Украины с совместным управлением. Киев должен был вносить в него 50% доходов от будущей монетизации нефти, газа и минералов. Также страны договаривались «определить шаги для защиты взаимных инвестиций». Не реже одного раза в год внесенные денежные средства планировалось реинвестировать за вычетом понесенных расходов «в целях содействия безопасности, защите и процветанию Украины».

Однако переговоры в Вашингтоне закончились ссорой: американский лидер упрекнул украинского коллегу в неуважении и отсутствии благодарности США и раскритиковал его за отказ от прекращения огня, заявив, что без Вашингтона у Киева «нет сильных карт». После ссоры Зеленского попросили покинуть Белый дом, отменив пресс-конференцию и подписание сделки по редкоземельным металлам.

Ранее в Кремле рассказали о реакции Путина на скандал с Зеленским.