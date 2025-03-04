Стало известно о новом жестком требовании США к Зеленскому

Белый дом желает, чтобы украинский лидер Владимир Зеленский обуздал свою враждебную риторику в адрес России и президента РФ Владимира Путина. Об этом пишет американская газета Politico со ссылкой на источники.

«Невозможно добиться участия Путина в переговорах, если продолжатся оскорбления в его адрес», — приводит газета слова источника.

28 февраля в Белом доме состоялись очные переговоры Трампа и Зеленского, по итогам которых главы государств собирались заключить сделку по добыче редкоземельных металлов. Однако подписание договора было отменено, так как беседа украинского и американского лидеров переросла в словесную перепалку. В частности, президент США упрекнул зарубежного коллегу в неуважении к его стране.

За несколько дней до этого президент РФ Владимир Путин заявил, что российское руководство не имеет ничего против сохранения государственности Украины. В то же время он подчеркнул, что территория соседней страны не должна использоваться в качестве «враждебного плацдарма».

Ранее в Совфеде РФ сообщили о попытках Зеленского вновь понравиться Трампу.