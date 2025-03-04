В Совфеде РФ сообщили о попытках Зеленского вновь понравиться Трампу

Украинский лидер Владимир Зеленский ищет любые возможности наладить отношения с президентом США Дональдом Трампом после недавней словесной перепалки, заявил вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев. Парламентарий опубликовал пост с соответствующим содержанием в своем Telegram-канале.

Сенатор обратил внимание, что психологи выделяют пять стадий принятия неизбежного — отрицание, гнев, торг, депрессию и принятие. По его мнению, Зеленский сейчас находится на четвертой стадии.

«Он судорожно ищет любые возможности вновь понравиться Трампу», — подчеркнул Косачев.

Как отметил законодатель, украинский лидер может сделать что угодно ради сохранения власти. В связи с этим он выразил уверенность, что в скором времени мир увидит «публичные слезы» Зеленского, который будет благодарить американского коллегу за помощь.

28 февраля в Белом доме состоялись очные переговоры Трампа и Зеленского, по итогам которых главы государств собирались заключить сделку по добыче редкоземельных металлов. Однако подписание договора было отменено, так как беседа украинского и американского лидеров переросла в словесную перепалку. В частности, президент США упрекнул зарубежного коллегу в неуважении к его стране.

За несколько дней до этого президент РФ Владимир Путин заявил, что российское руководство не имеет ничего против сохранения государственности Украины. В то же время он подчеркнул, что территория соседней страны не должна использоваться в качестве «враждебного плацдарма».

Ранее в Кремле рассказали о реакции Путина на срыв переговоров в Белом доме.