Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Совфеде РФ сообщили о попытках Зеленского вновь понравиться Трампу

Сенатор Косачев: Зеленский ищет возможности наладить отношения с Трампом
close
Nathan Howard/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский ищет любые возможности наладить отношения с президентом США Дональдом Трампом после недавней словесной перепалки, заявил вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев. Парламентарий опубликовал пост с соответствующим содержанием в своем Telegram-канале.

Сенатор обратил внимание, что психологи выделяют пять стадий принятия неизбежного — отрицание, гнев, торг, депрессию и принятие. По его мнению, Зеленский сейчас находится на четвертой стадии.

«Он судорожно ищет любые возможности вновь понравиться Трампу», — подчеркнул Косачев.

Как отметил законодатель, украинский лидер может сделать что угодно ради сохранения власти. В связи с этим он выразил уверенность, что в скором времени мир увидит «публичные слезы» Зеленского, который будет благодарить американского коллегу за помощь.

28 февраля в Белом доме состоялись очные переговоры Трампа и Зеленского, по итогам которых главы государств собирались заключить сделку по добыче редкоземельных металлов. Однако подписание договора было отменено, так как беседа украинского и американского лидеров переросла в словесную перепалку. В частности, президент США упрекнул зарубежного коллегу в неуважении к его стране.

За несколько дней до этого президент РФ Владимир Путин заявил, что российское руководство не имеет ничего против сохранения государственности Украины. В то же время он подчеркнул, что территория соседней страны не должна использоваться в качестве «враждебного плацдарма».

Ранее в Кремле рассказали о реакции Путина на срыв переговоров в Белом доме.

Все новости на тему:
Ссора Трампа и Зеленского
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами