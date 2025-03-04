Зеленскому посоветовали извиниться перед Трампом

Приостановка военной помощи Украине со стороны США является катастрофой, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). Законодатель опубликовал пост с соответствующим содержанием в своем Telegram-канале.

Как он отметил, сейчас украинскому лидеру Владимиру Зеленскому и его команде надо «не посыпать голову пеплом», а работать. В частности, им следует наладить отношения с Вашингтоном.

«Решить вопрос с администрацией [президента США Дональда] Трампа: хочет извинений — извиниться», — написал парламентарий.

По мнению Гончаренко, в подобной ситуации украинское руководство должно «выключить эмоции» и начать прислушиваться к здравому смыслу. Депутат подчеркнул, что Киев полностью зависит от поддержки Вашингтона. В связи с этим ему надо «играть вместе с Трампом», а не против него.

В то же время законодатель призвал разработать «план выживания» без помощи США, в котором будут прописаны конкретные меры по достижению этой цели.

«Ситуация еще не потеряна. Мы еще можем выйти из нее не с такими большими потерями, как кажется», — добавил он.

Парламентарий уточнил, что для этого Зеленскому придется перестать бороться за свой политический рейтинг.

3 марта агентство Reuters сообщило, что американские власти решили приостановить всю военную помощь Украине. Эту информацию подтвердили в Белом доме, объяснив свое решение необходимостью пересмотреть меры поддержки, чтобы они способствовали мирному урегулированию конфликта. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

До этого президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что его американский коллега начал получать объективные сведения о ситуации на Украине. Как сказал глава государства, эта информация изменила подход хозяина Белого дома к урегулированию кризиса.

Ранее президент США провел телефонные беседы с Путиным и Зеленским.