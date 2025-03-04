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Зеленскому сообщили, что уже не ему решать судьбу Украины

Сенатор Табервилл: судьбу Украины решат Россия и США, а не Зеленский
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Brian Snyder/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский не примет участия в решении будущей судьбы Украины, этот вопрос останется в руках России и США. Об этом заявил сенатор США Томми Табервилл в интервью Newsmax.

«Это (президент России Владимир. – прим. ред.) Путин, (американский президент. – прим. ред.) и люди на нашей стороне в конечном итоге примут решение относительно будущего Украины», — подчеркнул он.

По словам сенатора, страны ЕС и Украина находятся в «другой команде» и стремятся продолжать конфликт как можно дольше.

Табервилл особенно обратил внимание на то, что украинский лидер Владимир Зеленский уже «даже не в игре».

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что Зеленский уклоняется от переговоров с Россией, потому что их начало неминуемо приведет к необходимости отмены военного положения на Украине. Он отметил, что вслед за этим последует необходимость проведения президентских выборов на Украине. При этом, как подчеркнул российский лидер, шансы победить на выборах у Зеленского равны нулю.

Ранее Вэнс заявил, что США не будут вечно финансировать конфликт на Украине.

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