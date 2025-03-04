NBС: США изменили политику, отказавшись от союза с Украиной и сблизившись с РФ

Всего за месяц президент США Дональд Трамп осуществил поразительную перестройку внешней политики своей страны, фактически отказавшись от тесного союза с Украиной и сблизившись с Россией. Такое мнение высказал репортер NBС Дэниэл Аркин.

По его словам, «необычный поворот» перевернул десятилетия внешней политики США в отношении России, обеспечивала редкую область двухпартийного консенсуса «во все более разделенной стране».

Аркин отметил, что последние действия Трампа привлекли внимание международной общественности, обеспокоив союзников Вашингтона в Европе и обрадовав консерваторов, которые выступают за отказ от поддержки украинского президента Владимира Зеленского. Новая позиция стала очевидной 28 февраля во время напряженной встречи двух политиков в Овальном кабинете Белого дома.

Репортер заявил, что в последние недели американские чиновники внесли ряд изменений в политику, которые могут предвещать более сговорчивую позицию в отношениях с Россией.

Президенты США и Украины публично повздорили во время встречи в Вашингтоне 28 февраля. Ожидалось, что главы государств заключат сделку по редкоземельным металлам. Однако во время брифинга американский лидер упрекнул украинского коллегу в неуважении к США, заявил, что Украина находится «в большой беде» и без американской военной техники конфликт закончился бы за две недели.

До этого российский президент Владимир Путин отмечал, что Зеленский уклоняется от переговоров с Россией, потому что их начало неминуемо приведет к необходимости отмены военного положения в стране. Вслед за этим последует необходимость проведения президентских выборов на Украине. При этом, подчеркнул Путин, шансы победить на выборах у Зеленского равны нулю.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс дал оценку перепалке Зеленского с Трампом.