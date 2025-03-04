Главу отделения ФБР Нью-Йорка вынудили подать в отставку после критики Трампа

Главе нью-йоркского отделения ФБР Джеймсу Деннехи пришлось подать в отставку после критики президента страны Дональда Трампа. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на источники.

По информации телеканала, Деннехи дали выбор: либо он сам покидает свой пост, либо его уволят.

«В пятницу мне сообщили, что сегодня я должен подать заявление об отставке, что я и сделал», — рассказал он.

Экс-глава отделения отметил, что причину такого ультиматума ему не озвучили, но в конце января он направлял письмо коллегам, в котором призвал их «проявить стойкость» после требования минюста предоставить список сотрудников ФБР, которые вели дело о штурме Капитолия.

В начале февраля глава избирательного комитета США Эллен Вайнтрауб заявила, что получила от Трампа письмо об увольнении.

Сообщалось также, что за первый месяц года 40 тыс. сотрудников госведомств США согласились принять предложение администрации Трампа об отставке за компенсацию в размере восьми окладов и сохранение льгот на восемь месяцев.

В ноябре издание Washington Free Beacon сообщало, что Госдеп провел как минимум две встречи с психологами. За помощью обратилась часть сотрудников, которая оказалась сильно встревожена новостями о победе Трампа на выборах. По информации издания, в этих встречах принимали участие исполняющий обязанности заместителя госсекретаря США по политическим делам Джон Басс и помощник госсекретаря по делам Ближнего Востока Барбара Лиф. Позже заместитель руководителя пресс-службы американского ведомства Ведант Пател призвал уволить дипломатов, обратившихся за помощью специалиста. По его словам, сотрудники департамента — «дети».

Ранее Трамп пообещал уволить чиновников в правительстве США, работающих вне офиса.