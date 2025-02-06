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В США стало известно о 40 тыс. госслужащих, согласившихся добровольно уволиться

CNN: около 40 тыс. госслужащих США согласились уволиться с выходным пособием
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Антон Денисов/РИА Новости

Не менее 40 тысяч государственных служащих в США согласились на предложение администрации Дональда Трампа уволиться с выходным пособием. Об этом, ссылаясь на источник в Белом доме, сообщает CNN.

По словам собеседника телеканала, положительно отреагировали на предложение властей уволиться по собственному желанию и получить при этом восьмимесячное выходное пособие по меньшей мере 40 тысяч человек.

CNN отмечает, что такое предложение получили приблизительно два миллиона американских государственных служащих.

5 февраля российский эксперт Александр Степанов заявил о переделе администрацией Трампа всего госаппарата и силового блока Соединенных Штатов.

В тот же день газета Wall Street Journal сообщила, что Центральное разведывательное управление США предложило всем сотрудникам уволиться за компенсацию.

Ранее Трамп пообещал уволить чиновников в правительстве США, работающих вне офиса.

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