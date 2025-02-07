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Трамп отправил главе избиркома США письмо об увольнении

Трамп отправил главе избиркома Вайнтрауб уведомление о ее увольнении
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Carlos Barria/Reuters

Председатель избирательной комиссии (FEC) Эллен Вайнтрауб опубликовала на своей странице в соцсети X письмо президента США Дональда Трампа с уведомлением об увольнении.

«Мне повезло служить американскому народу и попутно создавать хорошие проблемы. В ближайшее время это не изменится», — написала она.

В письме было указано, что решение об увольнении вступает в силу немедленно.

Накануне сообщалось, что в США по меньшей мере 40 тысяч человек положительно отреагировали на предложение властей уволиться по собственному желанию и получить при этом восьмимесячное выходное пособие. Всего же такое предложение получили приблизительно два миллиона американских государственных служащих, выяснил телеканал CNN.

До этого стало известно, что администрация Трампа предупредила более 1100 сотрудников Агентства по охране окружающей среды (EPA), которые работают над проблемами изменения климата, о том, что они могут быть уволены в любой момент.

Ранее стало известно, что Трамп может уволить сотрудников ФБР из отдела по изучению НЛО.

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