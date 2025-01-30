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Трамп пригрозил сократить штат правительства США

Трамп пообещал уволить чиновников в правительстве США, работающих вне офиса
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Jim LoScalzo/CNP/Global Look Press

Чиновники в правительстве США, работающие дома, обязаны вернуться в офисы, иначе им грозит увольнение. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на мероприятии в Белом доме, трансляция которого велась на YouTube-канале.

«Если они не согласятся к 6 февраля вернуться в офисы на работу, они будут уволены. Мы сократим наше правительство таким образом», — отметил он.

Трамп подчеркнул, что работающие из дома сотрудники федеральных ведомств осуществляют свои функции неэффективно.

23 января газета The New York Times писала, что Трамп может уволить более 50 тысяч госслужащих. По словам доцента университета Вирджинии Рэйчела Поттера, указ может привести к «масштабной реорганизации федеральной рабочей силы».

До этого сообщалось, что Трамп подписал указ, отменяющий положение, позволяющее трансгендерным лицам служить в армии Соединенных Штатов. Тем самым он отменил указ своего предшественника Джо Байдена.

Ранее сообщалось, что Трамп подписал рекордное количество указов в первые дни президентства.

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