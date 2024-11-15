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В Госдепе высказались о критике предоставления помощи психолога после победы Трампа

Госдеп отверг критику за предоставление помощи психолога после победы Трампа

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Brian Snyder/Reuters

Государственный департамент США отвергает критику в свой адрес, вызванную решением предоставить помощь психолога некоторым сотрудникам после новостей о победе Дональда Трампа на президентских выборах. Об этом заявил заместитель руководителя пресс-службы американского ведомства Ведант Пател на брифинге.

Таким образом, замруководителя прокомментировал публикацию сенатора Теда Круза в социальной сети X. В своем посте законодатель призвал уволить американских дипломатов, обратившихся за помощью специалиста. По его словам, сотрудники департамента — «дети».

«Надеюсь, сенатор не имеет в виду, что <...> забота о психическом здоровье является чем-то ребяческим. Мы, разумеется, так не считаем», — сказал Пател.

11 ноября издание Washington Free Beacon сообщало, что Госдеп провел как минимум две встречи с психологами. За помощью обратилась часть сотрудников, которая оказалась сильно встревожена новостями о победе Трампа на выборах. По информации издания, в этих встречах принимали участие исполняющий обязанности заместителя госсекретаря США по политическим делам Джон Басс и помощник госсекретаря по делам Ближнего Востока Барбара Лиф.

Выборы президента США прошли 5 ноября. За пост боролись кандидат от Демократической партии Камала Харрис и представитель Республиканской партии Дональд Трамп. Для победы одному из политиков надо было получить не менее 270 голосов выборщиков. Трамп по итогам голосования набирает 312 голосов, а Харрис — 226. Выборщики проголосуют за кандидатов в соответствии с результатами голосования 17 декабря.

Инаугурация 47-го президента США состоится 20 января 2025 года.

Ранее Лукашенко заявил, что хочет увидеть «великую Америку» Трампа, но с условием.

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Выборы в США - 2024
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