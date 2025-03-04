Вэнс обвинил европейских лидеров в двуличии из-за их заявлений об Украине

Публичные заявления европейских лидеров о конфликте на Украине сильно отличаются от того, что они говорят по этому вопросу в частном порядке. Об этом в интервью телеканалу Fox News заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Как подчеркнул вице-президент США, некоторые главы государств стран Европы в публичном поле заявляют о непоколебимости поддержки Киева столько, сколько это будет необходимо.

«Потом в частном порядке берут трубку и говорят: «Это не может продолжаться вечно. Он должен сесть за стол переговоров», — обратил внимание Вэнс.

По мнению американского политика, гораздо важнее то, что говорят европейские политические элиты в частном порядке относительно украинского конфликта.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что Владимир Зеленский уклоняется от переговоров с Россией, потому что их начало неминуемо приведет к необходимости отмены военного положения на Украине. Он отметил, что вслед за этим последует необходимость проведения президентских выборов на Украине. При этом, как подчеркнул российский лидер, шансы победить на выборах у Зеленского равны нулю.

Ранее Путин раскрыл, чего будет добиваться Россия на переговорах с Украиной.