Вэнс объяснил, чем вклад США в экономику Украины лучше «миротворцев»

Американский вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью Fox News сказал, что участие США в экономике Украины будет «самой лучшей гарантией безопасности».

По его мнению, такой сценарий для республики выгоднее, чем прибытие в страну 20 тыс. военных из какой-нибудь страны, которая не участвовала в боевых действиях 30 или 40 лет.

«Гарантия безопасности, а также экономическая гарантия для Украины — это восстановление страны и обеспечение долгосрочных интересов Америки», — сказал Вэнс.

Киев и Вашингтон должны были подписать соглашение по ресурсам 28 февраля во время визита Зеленского в Вашингтон. Согласно опубликованному тексту документа, стороны намеревались создать инвестиционный фонд восстановления Украины с совместным управлением. Киев должен был вносить в него 50% доходов от будущей монетизации нефти, газа и минералов. Также страны договаривались «определить шаги для защиты взаимных инвестиций». Не реже одного раза в год внесенные денежные средства планировалось реинвестировать за вычетом понесенных расходов «в целях содействия безопасности, защите и процветанию Украины».

Однако переговоры Зеленского и Трампа в Вашингтоне закончились ссорой: американский лидер упрекнул украинского коллегу в неуважении и отсутствии благодарности США и раскритиковал его за отказ от прекращения огня, заявив, что без Вашингтона у Киева «нет сильных карт». После ссоры Зеленского попросили покинуть Белый дом, отменив пресс-конференцию и подписание сделки по редкоземельным металлам.

Ранее в Кремле рассказали о реакции Путина на скандал с Зеленским.