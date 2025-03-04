Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Вице-президент США считает, что Зеленский «еще не дошел» до мирного процесса

Вэнс: Зеленский показал в Белом доме нежелание участвовать в мирном процессе
close
Leah Millis/Reuters

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью Fox News выразил мнение, что перепалкой с президентом Дональдом Трампом в Белом доме украинский лидер Владимир Зеленский показал нежелание участвовать в мирном урегулировании конфликта.

Вэнс подчеркнул, что окончание боевых действий является «четкой целью» американской администрации, поэтому для Вашингтона важно, чтобы Зеленский и президент РФ Владимир Путин сели за стол переговоров.

«Мне абсолютно все равно, что президент Зеленский говорит обо мне или о ком-то еще, но он продемонстрировал явное нежелание участвовать в мирном процессе...В этом и заключается реальный провал, я думаю, что Зеленский еще не дошел до этого, и, честно говоря, думаю, что и сейчас не дошел, но я думаю, что в конце концов он дойдет, он должен», — сказал Вэнс.

Переговоры Трампа и Зеленского в Вашингтоне 28 февраля закончились ссорой: американский лидер упрекнул украинского коллегу в неуважении и отсутствии благодарности США и раскритиковал его за отказ от прекращения огня, заявив, что без Вашингтона у Киева «нет сильных карт». После ссоры Зеленского попросили покинуть Белый дом, отменив пресс-конференцию и подписание сделки по редкоземельным металлам.

Ранее Трамп заявил, что, если кто-то не хочет мира на Украине, он не задержится надолго.

Все новости на тему:
Ссора Трампа и Зеленского
Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами