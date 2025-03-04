Вице-президент США считает, что Зеленский «еще не дошел» до мирного процесса

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью Fox News выразил мнение, что перепалкой с президентом Дональдом Трампом в Белом доме украинский лидер Владимир Зеленский показал нежелание участвовать в мирном урегулировании конфликта.

Вэнс подчеркнул, что окончание боевых действий является «четкой целью» американской администрации, поэтому для Вашингтона важно, чтобы Зеленский и президент РФ Владимир Путин сели за стол переговоров.

«Мне абсолютно все равно, что президент Зеленский говорит обо мне или о ком-то еще, но он продемонстрировал явное нежелание участвовать в мирном процессе...В этом и заключается реальный провал, я думаю, что Зеленский еще не дошел до этого, и, честно говоря, думаю, что и сейчас не дошел, но я думаю, что в конце концов он дойдет, он должен», — сказал Вэнс.

Переговоры Трампа и Зеленского в Вашингтоне 28 февраля закончились ссорой: американский лидер упрекнул украинского коллегу в неуважении и отсутствии благодарности США и раскритиковал его за отказ от прекращения огня, заявив, что без Вашингтона у Киева «нет сильных карт». После ссоры Зеленского попросили покинуть Белый дом, отменив пресс-конференцию и подписание сделки по редкоземельным металлам.

Ранее Трамп заявил, что, если кто-то не хочет мира на Украине, он не задержится надолго.