Ульянов раскритиковал планы Евросоюза по размещению миротворцев на Украине

Евросоюз, обсуждая размещение миротворцев на территории Украины, «ставит телегу впереди лошади». Об этом заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своем Telegram-канале.

«Европейские чиновники ставят телегу впереди лошади, когда обсуждают размещение миротворцев на Украине», — отметил он.

Ульянов обратил внимание на то, что обычно последовательность действий другая: изначально нужно проработать основные параметры сделки, а только затем обсуждать механизм ее реализации.

Накануне сообщалось, что Лондон и Париж планируют представить Вашингтону группу стран, готовых участвовать в размещении миротворцев на Украине и обеспечении гарантий безопасности. По данным Bloomberg, европейские лидеры надеются, что прошедший саммит лидеров ряда стран ЕС, на котором обсуждалась Украина и безопасность континента, убедит США продолжать взаимодействовать с Европой и Украиной, прежде чем переговоры между Вашингтоном и Москвой продвинутся дальше.

2 марта глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что новая американская администрация открыто говорит о желании урегулировать украинский кризис, но политики в Европе требуют «продолжения банкета». По его словам, планы нынешних лидеров европейских стран отправить миротворцев на Украину — это наглость. Министр выразил уверенность, что таким образом они пытаются спровоцировать Киев на продолжение боевых действий против Москвы.

Ранее в Польше выразили готовность помочь желающим отправить войска на Украину.