В Польше выразили готовность помочь желающим отправить войска на Украину

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил в интервью японскому телеканалу NHK, что его страна готова предоставить материально-техническую базу, включая доступ к внутренним аэродромам и железной дороге, для государств, желающих отправить войска на Украину.

Министр уточнил, что Польша готова предоставить свои аэродромы, железные дороги и другие объекты инфраструктуры для содействия развертыванию войск различных государств. Сикорский при этом напомнил, что не поддерживает идею отправки польских войск на Украину, поскольку главным приоритетом для страны остается защита ее границы.

28 февраля вице-спикер сейма Польши от коалиции националистов и евроскептиков «Конфедерация» Кшиштоф Босак призвал Украину не возлагать больших надежд на вступление в НАТО и отметил, что Европа и США вряд ли отправят свои войска на территорию республики. По его мнению, визит украинского лидера Владимира Зеленского в Вашингтон никак не повлияет на продвижение этих вопросов. Босак напомнил, что по этому вопросу существует редко встречающийся консенсус между демократами и республиканцами.

23 февраля газета The Wall Street Journal писала, что власти Франции и Британии изучают возможность отправки на Украину до 30 тысяч миротворцев. Для защиты контингента они хотят задействовать системы противовоздушной обороны США, которые уже находятся на украинской территории.

Ранее в Раде посетовали на непригодность поставляемой Западом техники в ВСУ.