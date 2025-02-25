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В Кремле назвали этапы восстановления отношений между Россией и США

Песков: Путин и Трамп проявили политическую волю к взаимодействию РФ и США
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Лидеры России и Соединенных Штатов проявили политическую волю к восстановлению диалога, который был сведен фактически к нулю при предыдущей администрации США. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга, передает РИА Новости.

«Сейчас проявлена политическая воля глав государств к взаимодействию, к восстановлению диалога, который был сведен фактически к нулю при предыдущей администрации», — заявил он.

По словам Пескова, об этом свидетельствует нормализация диалога между представителями дипломатических ведомств на взаимной основе. Помимо этого, в ходе предстоящих переговоров будут обговорены предварительные условия для сотрудничества в сфере редкоземельных металлов.

До этого заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков сообщил, что в конце этой недели пройдут новые переговоры России и США, посвященные раздражителям в двусторонних отношениях. Замминистра уточнил, что встреча состоится на уровне «директоров департаментов» внешнеполитических ведомств.

Ранее Путин пообещал рассказать друзьям из БРИКС об итогах переговоров РФ и США.

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