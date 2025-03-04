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В Белом доме заявили, что американцы устали финансировать украинский конфликт

Левитт: граждане США устали финансировать военные нужды Украины
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Rod Lamkey/Global Look Press

Граждане Соединенных Штатов устали выделять средства на военные нужды Киева и финансировать его конфликт с Россией, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. Об этом сообщает телеканал Fox Business.

По словам Левитт, президент США Дональд Трамп хочет, чтобы украинский президент Владимир Зеленский был благодарен Соединенным Штатам и американским налогоплательщикам, которые обеспечивали национальную безопасность и оборонные нужды Украины.

Она подчеркнула, что Америка и ее граждане устали устали финансировать украинский конфликт. Однако Зеленский, в отличие от Трампа, не желает достижения сделки.

Левитт отметила, что Зеленский находился очень близко от заключения сделки по полезным ископаемым, которая спасла бы экономику Украины, но украинский президент предпочел «ставить телегу впереди лошади и кусать руку кормящего».

28 февраля в Белом доме произошел скандал. Президент США Дональд Трамп упрекнул украинского политика в неуважении и отсутствии благодарности, а также раскритиковал Зеленского за отказ от прекращения огня. Американский лидер заявил, что без Вашингтона у Киева «нет сильных карт». В результате украинскую делегацию попросили покинуть Белый дом, а сделка по редкоземельным металлам была отменена.

3 марта в Кремле рассказали, что президент России Владимир Путин принял во внимание произошедшее между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в Белом доме.

Ранее в Белом доме обвинили Зеленского в том, что он спровоцировал конфликт.

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