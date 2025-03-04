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Кулеба дал совет, как Европе перехватить инициативу у Трампа

Кулеба: Европа может вырвать карты у Трампа, предложив альтернативу по ресурсам
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Alina Smutko/Reuters

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предложил Европе стратегию противодействия влиянию Дональда Трампа на отношения с Киевом. Об этом он написал в колонке для The New York Times.

Политик отметил, что влияние Трампа основано на контроле над поставками оружия и финансовой помощью, критически важными для Украины. Для нейтрализации этого влияния, по мнению Кулебы, Европа должна предпринять два решающих шага: предложить альтернативное соглашение в сфере добычи и использования минеральных ресурсов Украины и направить замороженные российские активы на финансирование военной помощи.

«Европа могла бы вырвать эти карты из рук президента двумя шагами: предложить альтернативное соглашение по минеральным ресурсам Украины и конфисковать замороженные активы России, чтобы использовать их для финансирования производства и закупки оружия», — написал Кулеба.

По его словам, это не полностью заменит американскую поддержку, но значительно укрепит позиции ЕС, Великобритании и Норвегии, дав Украине необходимую «передышку».

Накануне президент США Дональд Трамп обвинил европейские страны в том, что они потратили значительно больше средств на покупку российских энергоносителей, чем на поддержку Украины.

Ранее в Эстонии заявили о намерениях Европы наладить отношения с США.

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