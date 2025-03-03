Трамп уличил европейских лидеров в лицемерии

Президент США Дональд Трамп заявил, что европейские страны потратили значительно больше средств на покупку российских энергоносителей, чем на поддержку Украины. Об этом он написал в Truth Social.
«Европа потратила больше денег на покупку российской нефти и газа, чем на защиту Украины. И намного больше!» — написал он.
После приостановки поставок газа в Европу через Украину, российский газ стал поступать к европейским покупателям через «Турецкий поток».
О том, что в 2024 году Европа потратила на закупку российских энергоносителей больше, чем на поддержку Украины, писала газета The Guardian. Российские энергоресурсы обошлись европейцам в €22 млрд.
До этого глава венгерского правительства Виктор Орбан заявил, что европейская экономика может быть уничтожена высокими ценами на энергоносители.
Ранее запасы газа в подземных хранилищах Европы опустились ниже 45%.