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Трамп уличил европейских лидеров в лицемерии

Трамп увидел парадокс в политике Европы против РФ при закупке у нее газа и нефти
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Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что европейские страны потратили значительно больше средств на покупку российских энергоносителей, чем на поддержку Украины. Об этом он написал в Truth Social.

«Европа потратила больше денег на покупку российской нефти и газа, чем на защиту Украины. И намного больше!» — написал он.

После приостановки поставок газа в Европу через Украину, российский газ стал поступать к европейским покупателям через «Турецкий поток».

О том, что в 2024 году Европа потратила на закупку российских энергоносителей больше, чем на поддержку Украины, писала газета The Guardian. Российские энергоресурсы обошлись европейцам в €22 млрд.

До этого глава венгерского правительства Виктор Орбан заявил, что европейская экономика может быть уничтожена высокими ценами на энергоносители.

Ранее запасы газа в подземных хранилищах Европы опустились ниже 45%.

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