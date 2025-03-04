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Зеленского обвинили в скудоумии

Рогов заявил, что слова Зеленского об уступках являются скудоумием
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Wolfgang Rattay/Reuters

Отказ президента Украины Владимира Зеленского идти на территориальные уступки для мирного урегулирования военного конфликта является скудоумием. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.

«Зеленский продолжает демонстрировать свое скудоумие, которое он лично воспринимает как кураж», — отметил он.

Рогов подчеркнул, что мнение Зеленского «никого не интересует». Также он обратил внимание на то, что президент Украины демонстрирует «наплевательское отношение к судьбе простых людей, живущих на подконтрольной ему территории».

Накануне The Guardian, ссылаясь на заявление Зеленского, писала, что Украина не подпишет соглашение о прекращении огня в обмен на утрату территорий. Украинский лидер подчеркнул, что Киев не претендует на чужие земли, но и не готов отказаться от своих.

До этого помощник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц сообщил, что Украина может пойти на территориальные уступки за предоставление гарантий безопасности в рамках переговоров о мирном урегулировании конфликта. По его словам, это обсуждалось «в предыдущих раундах».

24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что Зеленский уклоняется от переговоров с Россией, потому что их начало неминуемо приведет к необходимости отмены военного положения на Украине. Он отметил, что вслед за этим последует необходимость проведения президентских выборов на Украине. При этом, как подчеркнул российский лидер, шансы победить на выборах у Зеленского равны нулю.

Ранее Путин заявил, что Зеленский загнал себя в тупик, запретив переговоры с Россией.

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