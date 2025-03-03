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Зеленский заявил, что Украина не согласится на мир в обмен на потерю территорий

Зеленский: Украина не согласится на территориальные уступки ради мира
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Valentyn Ogirenko/Reuters

Украина не подпишет соглашение о прекращении огня в обмен на потерю территорий, поскольку это может привести к возобновлению конфликта в будущем. Об этом заявил журналистам украинский президент Владимир Зеленский после саммита лидеров Евросоюза в Лондоне, пишет The Guardian.

По его словам, союзники Киева и страны, желающие быть посредниками в переговорах, понимают, что если конфликт завершится не так, как считает правильным Украина, то «тогда будет лишь вопросом времени, прежде чем люди захотят восстановить справедливость».

Зеленский отметил, что Украине не нужно то, что не принадлежит ей.

Международный саммит по безопасности, где обсуждалась Украина, прошел в Лондоне вечером 2 марта. По словам источника в британском кабмине, участники мероприятия хотели вернуть инициативу по прекращению огня на Украине «в нужное русло».

Зеленский после мероприятия заявил, что уровень единства Европы «давно не был столь высоким», что создает прочную основу для сотрудничества с США в сфере безопасности. На саммите, по его словам, обсуждались условия «справедливого мира» для Украины и подготовка новых решений, включая предстоящие встречи на высшем уровне.

Ранее глава ЕК призвала превратить Украину в «неперевариваемого стального дикобраза».

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Переговоры о мире на Украине
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