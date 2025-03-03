Трамп пообещал сделать грандиозное заявление во вторник

Президент США Дональд Трамп в своем аккаунте в соцсети TruthSocial анонсировал грандиозное заявление во вторник.

«Завтра вечер будет грандиозным. Скажу, как есть», — написал Трамп.

Он не уточнил, что именно будет содержаться в его грандиозном заявлении.

До этого российский президент Владимир Путин отмечал, что президент Украины Владимир Зеленский уклоняется от переговоров с Россией, потому что их начало неминуемо приведет к необходимости отмены военного положения в стране. Вслед за этим последует необходимость проведения президентских выборов на Украине. При этом, подчеркнул Путин, шансы победить на выборах у Зеленского равны нулю.

24 февраля Путин заявил, что Россия ничего не имеет против сохранения государственности Украины. При этом он подчеркнул, что территория республики не должна использоваться как «враждебный плацдарм».

Ранее в Финляндии сравнили Трампа и Зеленского с «дующимися» супругами.