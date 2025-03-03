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Президент Финляндии посоветовал Трампу и Зеленскому перед переговорами сходить в сауну

Стубб: Трампу и Зеленскому перед переговорами следует сходить в сауну
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Alina Smutko/Reuters

Президент США Дональд Трамп и украинский лидер Владимир Зеленский после перепалки в Белом доме должны поступить как финны: успокоиться, сходить в сауну и потом снова пойти на переговоры. Такой совет политикам дал президент Финляндии Александер Стубб в интервью Bloomberg TV.

По словам финского лидера, в некоторых ситуациях публичная дипломатия не работает и в такой ситуации нужно поступать как финн.

«Сделать глубокий вдох, принять холодную ванну, посетить сауну, подышать и вернуться за стол переговоров», — посоветовал Стубб.

Он выразил мнение, что Трамп и Зеленский должны провести новый раунд переговоров по украинскому урегулированию и подписать соглашение по редкоземельным металлам. Такое соглашение, считает президент Финляндии, может стать шагом к мирным переговорам и прекращению огня.

2 марта встреча в Вашингтоне между украинским и американским лидерами переросла в резкую перепалку, после которой Трамп прервал диалог, мотивируя это неуважительным поведением Зеленского. Планировавшееся подписание соглашения о редкоземельных металлах было отменено. Трамп заявил о неготовности Зеленского к урегулированию конфликта с Россией.

За несколько дней до этого российский лидер Владимир Путин заявил, что Зеленский откладывает начало мирных переговоров из-за нежелания лишиться своего поста. По словам главы государства, возобновление диалога с Москвой может потребовать от Киева отмены военного положения. В таком случае властям Украины придется провести отмененные президентские выборы.

Ранее в офисе Зеленского признали разворот политики США.

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