В офисе Зеленского после перепалки в Белом доме признали разворот политики США

Украинские власти признали серьезный разворот политики Вашингтона после перепалки лидера Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом, следует из заявления советника офиса Зеленского Сергея Лещенко телеканалу «‎Рада».

«То, что мы наблюдали в Белом доме, указывает на достаточно серьезный разворот в менталитете людей, которые будут руководить Америкой в ближайшие годы. Возможно, один срок, возможно, и после этого»‎‎, — сказал Лещенко.

Он также заявил, что пересмотр концепции властями Соединенных Штатов — это неприятная ситуация, которая является «тревожным звонком» для Евросоюза.

Кроме того, Лещенко высказал недовольство украинскими чиновниками, которые критикуют Зеленского, в том числе за одежду стиля милитари, в которой он приехал на встречу в Белый дом. Он отметил, что суть не в дресс-коде, а во властях США, с которой, уверяет Лещенко, Украине надо дружить.

2 марта встреча в Вашингтоне между украинским и американским лидерами переросла в резкую перепалку, после которой, Трамп прервал диалог, мотивируя это неуважительным поведением Зеленского. Планировавшееся подписание соглашения о редкоземельных металлах было отменено. Трамп заявил о неготовности Зеленского к урегулированию конфликта с Россией.

За несколько дней до этого российский лидер Владимир Путин заявил, что Зеленский откладывает начало мирных переговоров из-за нежелания лишиться своего поста. По словам главы государства, возобновление диалога с Москвой может потребовать от Киева отмены военного положения. В таком случае властям Украины придется провести отмененные президентские выборы.

Ранее Путина назвали единственным победителем сорванных переговоров Трампа и Зеленского.