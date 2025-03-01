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СМИ назвали конфликт Трампа и Зеленского самым жестким в Овальном кабинете

AP: конфликт Трампа и Зеленского стал самым острым в истории Овального кабинета
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Brian Snyder/Reuters

Публичная ссора между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в Белом доме стала самым острым конфликтом между мировыми лидерами в истории Овального кабинета. Об этом сообщает агентство Associated Press.

«Внезапная перепалка стала самым острым публичным обменом между мировыми лидерами в Овальном кабинете за всю историю», — пишет агентство.

Накануне встреча в Вашингтоне между украинским и американским лидерами переросла в резкую перепалку, после которой, Трамп прервал диалог, мотивируя это неуважительным поведением Зеленского. Планировавшееся подписание соглашения о редкоземельных металлах было отменено. Трамп заявил о неготовности Зеленского к урегулированию конфликта с Россией. Отмечается, что этот инцидент стал кульминацией неудачных попыток ряда стран пролоббировать интересы Украины в Вашингтоне и ставит под сомнение будущее американо-украинских отношений.

Сенатор США от Демократической партии Элизабет Уоррен заявила, что президент США бросил Украину на «растерзание волкам», сделав одолжение Путину.

Ранее Захарова сравнила Зеленского с героем известной сказки.

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Ссора Трампа и Зеленского
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