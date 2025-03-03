В ЕК пока не могут сказать, повлияет ли сделка Украины с США на вступление в ЕС

ЕК пока не знает, повлияет ли сделка Украины с США на ее вступление в ЕС

В Еврокомиссии пока не знают, повлияет ли возможная сделка Украины с США по редкоземельным металлам на вступление республики в Евросоюз. Об этом сообщила на брифинге представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье, передает РИА Новости.

«На данной стадии мы не можем рассуждать об этом, так как соглашение еще не состоялось. Мы полагаем, что, учитывая тесные отношения между ЕС и Украиной, соглашения с третьими странами будут учитываться в рамках будущих обязательств Украины в отношениях с ЕС», — сказал он.

В феврале глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен допустила присоединение Украины к объединению до 2030 года. При этом она отметила, что процесс вступления в ЕС всегда учитывает достижения и заслуги страны.

Комиссар по вопросам расширения Евросоюза Марта Кос считает, что Украина должна стать членом ЕС в ближайшие пять лет. По ее словам, ответственность за успех необходимых реформ в стране лежит не только на Киеве, но и на Еврокомиссии.

Ранее на Украине задумались о «мягких гарантиях» безопасности от ЕС.