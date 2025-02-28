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На Украине задумались о «мягких гарантиях» безопасности от ЕС

Euractiv: на Украине решили потребовать от ЕС гарантий безопасности
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Global Look Press

Украина не смогла получить гарантии в сфере безопасности от США, поэтому теперь хочет заручиться поддержкой Евросоюза. Об этом Euractiv сообщили украинские должностные лица на условиях анонимности.

По словам чиновников, на данный момент киевские власти стремятся обеспечить присутствие европейских миротворцев в рамках «жестких гарантий». Но также они рассчитывают получить «мягкие гарантии». Речь идет о привлечении в страну инвестиций иностранных компаний, особенно из США и влиятельных европейских стран.

Другой «мягкой гарантией», как пишет Euractiv, могла бы стать «дорожная карта» с ускоренными сроками вступления Украины в ЕС.

До этого глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен допустила вступление Украины в Евросоюз до 2030 года. Она подчеркнула, что процесс вступления в ЕС всегда учитывает достижения и заслуги страны.

Комиссар по вопросам расширения Евросоюза Марта Кос считает, что Украина должна стать членом Европейского союза в ближайшие пять лет. По ее словам, ответственность за успех необходимых реформ в стране лежит не только на Украине, но и на ЕС, прежде всего на Еврокомиссии.

Ранее в Венгрии назвали невообразимым вступление Украины в ЕС в данный момент.

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