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В Абхазии призвали разобраться с отставкой силовиков

Гунба потребовал разобраться в ситуации с отставкой силовиков
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Томас Тхайцук/Sputnik/РИА Новости

Абхазский политик Бадра Гунба призвал парламент к немедленному расследованию обстоятельств отставки высокопоставленных силовиков. Об этом сообщает RT.

Гунба раскритиковал действия и.о. президента Валерия Бганба, уволившего главу Службы государственной безопасности Дмитрия Кучуберию. По его словам, эти действия являются грубым нарушением соглашения от 19 ноября 2024 года, гарантировавшего безопасность и стабильность в стране. Кроме того, политик обвинил Бганба в попытке назначить исполняющим обязанности вице-премьера Леонида Дзяпшбу и отстранить и.о. главы МВД от занимаемой должности.

Накануне в здании центрального аппарата МВД Абхазии в Сухуме собрались сотрудники милиции, обеспокоенные новостями о якобы смещении руководства ведомства.

«Прибывают сотрудники территориальных и прямоподчиненных подразделений МВД Абхазии, обеспокоенные распространяемой информацией о якобы смещении руководства министерства внутренних дел», — отметили в ведомстве.

Ранее Бастрыкин поручил провести проверку из-за нарушения прав россиян в Абхазии.

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