Эксперт объяснил, какое послание Шойгу мог передать Си Цзиньпину

Журналист Латышев: визит Шойгу в Китай стал ударом по США

Визит секретаря Совбеза РФ Сергея Шойгу в Китай — это удар по США. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv высказал политический обозреватель Сергей Латышев.

Послание Москвы Пекину, по его словам, можно свести к трем основным пунктам: российско-китайские отношения находятся на исторически высоком уровне, президент РФ Владимир Путин ценит доверительные связи с КНР и контролирует развитие двусторонних связей. Китай со своей стороны продолжит поддерживать Россию в контексте конфликта на Украине, а также будет стремиться предотвратить сближение Москвы с Вашингтоном.

В конце февраля Шойгу встретился с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином в Пекине.

В ходе переговоров секретарь Совбеза РФ отметил, что отношения между Россией и Китаем достигли небывалого уровня в истории. Он также подчеркнул, что сотрудничество двух стран не направлено против третьих сторон и служит примером отношений между великими державами.

До этого Шойгу во время встречи с руководителем канцелярии ЦК КПК по иностранным делам, министром иностранных дел Китая Ван И заявил, что РФ и КНР имеют схожие позиции по ключевым вопросам международной и региональной повестки дня.

Ранее Си Цзиньпин назвал Россию и Китай настоящими друзьями.