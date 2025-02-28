Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Шойгу заявил, что у РФ и Китая созвучные подходы по ключевым проблемам

Шойгу отметил созвучие подходов РФ и КНР по ключевым проблемам
close
Павел Бедняков/РИА Новости

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу во время встречи с руководителем канцелярии ЦК КПК по иностранным делам, министром иностранных дел Китая Ван И заявил, что у РФ и КНР созвучные подходы по ключевым международным и региональным проблемам. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе переговоров он отметил, что Москва и Пекин выступают с солидарных позиций в рамках ООН и ее Совета Безопасности, G20, АТЭС и других структур.

Также Шойгу выразил признательность КНР за поддержку председательства РФ в БРИКС в 2024 году.

27 февраля Шойгу провел переговоры с генеральным директором Совета национальной безопасности при канцелярии премьер-министра Малайзии Нуширваном Зайналом Абидином.

До этого секретарь Совбеза РФ встретился с министром обороны Индонезии Шафри Шамсуддином и президентом страны Прабово Субианто. По итогу переговоров он заявлял, что Россия донесла до Индонезии позицию по Украине и переговорам с США.

Ранее Шойгу прибыл с рабочим визитом в Пекин.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами