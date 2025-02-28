Шойгу заявил, что у РФ и Китая созвучные подходы по ключевым проблемам

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу во время встречи с руководителем канцелярии ЦК КПК по иностранным делам, министром иностранных дел Китая Ван И заявил, что у РФ и КНР созвучные подходы по ключевым международным и региональным проблемам. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе переговоров он отметил, что Москва и Пекин выступают с солидарных позиций в рамках ООН и ее Совета Безопасности, G20, АТЭС и других структур.

Также Шойгу выразил признательность КНР за поддержку председательства РФ в БРИКС в 2024 году.

27 февраля Шойгу провел переговоры с генеральным директором Совета национальной безопасности при канцелярии премьер-министра Малайзии Нуширваном Зайналом Абидином.

До этого секретарь Совбеза РФ встретился с министром обороны Индонезии Шафри Шамсуддином и президентом страны Прабово Субианто. По итогу переговоров он заявлял, что Россия донесла до Индонезии позицию по Украине и переговорам с США.

Ранее Шойгу прибыл с рабочим визитом в Пекин.