Переговоры между Шойгу и Си Цзиньпином завершились в Пекине

Переговоры между председателем Китайской народной республики (КНР) Си Цзиньпином и секретарем Совбеза РФ Сергеем Шойгу завершились в Пекине. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе переговоров Сергей Шойгу отметил, что отношения между Россией и Китаем достигли небывалого уровня в истории. Он также подчеркнул, что сотрудничество двух стран не направлено против третьих сторон и служит примером отношений между великими державами.

До этого сообщалось, что в Доме народных собраний в Пекине начались переговоры между представителями двух государств.

28 февраля Шойгу во время встречи с руководителем канцелярии ЦК КПК по иностранным делам, министром иностранных дел Китая Ван И заявил, что Россия и Китай имеют схожие позиции по ключевым вопросам международной и региональной повестки дня.

27 февраля секретарь Совбеза провел переговоры с генеральным директором Совета национальной безопасности при канцелярии премьер-министра Малайзии Нуширваном Зайналом Абидином.

Ранее президент Индонезии задал вопрос о здоровье Путина на встрече с Шойгу.