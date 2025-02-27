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В СВР сообщили о намерении Евросоюза вернуть Грузию на путь евроинтеграции

СВР России: Евросоюз намерен любой ценой вернуть Грузию на путь евроинтеграции
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РИА Новости

Европейский союз собирается любой ценой вернуть Грузию «на путь демократии и евроинтеграции». Об этом сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России, передает ТАСС.

Там заявили, что об этом свидетельствуют данные, поступающие в СВР. В разведке подчеркнули, что «брюссельская евробюрократия» не может допустить того, чтобы «важный оплот западного влияния в Закавказье», которым является Грузия, был ею потерян.

В СВР также сказали, что представительству ЕС в Тбилиси были выделены значительные средства на поддержание и координацию манифестаций. Там отметили, что каждому из участников антиправительственных акций планируется выплачивать до €120 за день «работы».

«На случай попыток грузинских властей заблокировать еэсовские каналы финансирования подрывных акций прорабатывается вариант доставки наличной валюты в Тбилиси из посольств стран ЕС в Армении», — сказано в сообщении.

20 февраля министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили заявила, что Евросоюз продолжает пытаться сменить демократически избранные власти республики.

Ранее в Грузии обвинили ЕС в желании «отменить волю грузинского народа».

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