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Лукашенко сформировал новый экономический блок правительства Белоруссии

БелТА: экономический блок правительства Белоруссии возглавил Снопков
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Evgenia Novozhenina/Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял кадровые решения по формированию экономического блока правительства. Об этом сообщает БелТА.

По словам белорусского лидера, нынешний состав правительства можно назвать «новым старым», потому что многие чиновники были назначены еще до проведения выборов, чтобы граждане понимали, с каким составом будет работать будущий президент.

«Еще раз хочу обозначить особенность работы будущего правительства, на которой буду настаивать. Эта особенность заключается в том, что значительно больший вес будут иметь заместители премьер-министра», — заявил Лукашенко.

Он добавил, что председатель правительства Белоруссии организовывает работу правительства, проводит встречи, но не принимает никаких единоличных решений, а также не злоупотребляет властью относительно правительства, прежде всего над вице-премьерами.

Лукашенко подчеркнул, что экономический блок правительства возглавил первый вице-премьер Николай Снопков.

До этого президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации договора с Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, который был подписан в Минске 6 декабря прошлого года.

Ранее Лукашенко заявил о невозможности вхождения Белоруссии в состав РФ.

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