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В ЕС пожаловались на изменение поведения властей США после встречи с чиновниками РФ

Каллас заявила, что США сменили поведение после встречи с чиновниками из России
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Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Поведение властей США по конфликту на Украине изменилось после того, как они встретились с российскими чиновниками. Об этом в интервью телеканалу CBS заявила глава дипломатии Европейского союза (ЕС) Кая Каллас.

«Мы вместе с новой администрацией США составили проект резолюции, касательно поддержки Украины. Но когда они встретились с русскими, что-то случилось после этого, потому что поведение изменилось», — сказала она.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что новая американская администрация открыто говорит о желании урегулировать украинский кризис, но политики в Европе требуют «продолжения банкета». По его словам, планы нынешних лидеров европейских стран отправить миротворцев на Украину — это наглость. Министр выразил уверенность, что таким образом они пытаются спровоцировать Киев на продолжение боевых действий против Москвы.

25 февраля президент РФ Владимир Путин назвал востребованным участие европейских стран в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Но, как отметил российский лидер, эти государства сами отказались вести диалог с Москвой.

Ранее Путин заявил, что Европа сама виновата в обострении отношений с американскими властями.

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