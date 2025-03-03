Каллас заявила, что США сменили поведение после встречи с чиновниками из России

Поведение властей США по конфликту на Украине изменилось после того, как они встретились с российскими чиновниками. Об этом в интервью телеканалу CBS заявила глава дипломатии Европейского союза (ЕС) Кая Каллас.

«Мы вместе с новой администрацией США составили проект резолюции, касательно поддержки Украины. Но когда они встретились с русскими, что-то случилось после этого, потому что поведение изменилось», — сказала она.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что новая американская администрация открыто говорит о желании урегулировать украинский кризис, но политики в Европе требуют «продолжения банкета». По его словам, планы нынешних лидеров европейских стран отправить миротворцев на Украину — это наглость. Министр выразил уверенность, что таким образом они пытаются спровоцировать Киев на продолжение боевых действий против Москвы.

25 февраля президент РФ Владимир Путин назвал востребованным участие европейских стран в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Но, как отметил российский лидер, эти государства сами отказались вести диалог с Москвой.

Ранее Путин заявил, что Европа сама виновата в обострении отношений с американскими властями.