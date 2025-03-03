В США заявили о расколе единого Запада

Раскол в отношениях между Европой и США из-за Украины, который вылился в ссору президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, положил конец единству Запада. Об этом говорится в материале The Washington Post.

В статье говорится, что перепалка в Белом доме превратилась в фиаско для Украины и может стать поворотным моментом в истории украинского конфликта. Авторы публикации отмечают, что Трамп и вице-президент США Джей Ди Вэнс, «возможно, и рады шокировать Европу», но европейские лидеры уже смирились с крахом коллективного Запада, и мир теперь вступает в новую эпоху.

Президенты США и Украины публично повздорили во время встречи в Вашингтоне. Ожидалось, что главы государств заключат сделку по редкоземельным металлам. Однако во время брифинга американский лидер упрекнул украинского коллегу в неуважении к США, заявил, что Украина находится «в большой беде» и без американской военной техники конфликт закончился бы за две недели.

До этого российский президент Владимир Путин отмечал, что Зеленский уклоняется от переговоров с Россией, потому что их начало неминуемо приведет к необходимости отмены военного положения в стране. Вслед за этим последует необходимость проведения президентских выборов на Украине. При этом, подчеркнул Путин, шансы победить на выборах у Зеленского равны нулю.

Ранее Зеленский уклонился от ответа на вопрос об извинениях перед Трампом.