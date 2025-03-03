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Эксперт заявил, что Трамп разыгрывает сложную комбинацию по Украине, критикуя Зеленского

Глава ИМЭМО РАН Войтоловский: Трамп разыгрывает сложную комбинацию по Украине
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Brian Snyder/Reuters

Федор Войтоловский, член-корреспондент РАН и директор Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) имени Е.М. Примакова, в беседе с Украине требует больше времени, чем предполагалось изначально, и сопряжено с множеством факторов, игнорировать которые невозможно. Публичная критика Зеленского, по словам Войтоловского, служит инструментом давления: Вашингтон стремится представить Киев как сторону, уклоняющуюся от диалога, и перераспределить ответственность за поддержку Украины на европейских союзников.

Такая тактика, считает аналитик, позволяет США занять выжидательную позицию, чтобы в перспективе включиться в переговоры в качестве «верховного арбитра», усилив свое влияние на итоговые договорённости.

Ранее Зеленский выразил готовность подписать договор с США о добыче редкоземельных металлов.

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