Федор Войтоловский, член-корреспондент РАН и директор Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) имени Е.М. Примакова, в беседе с Украине требует больше времени, чем предполагалось изначально, и сопряжено с множеством факторов, игнорировать которые невозможно. Публичная критика Зеленского, по словам Войтоловского, служит инструментом давления: Вашингтон стремится представить Киев как сторону, уклоняющуюся от диалога, и перераспределить ответственность за поддержку Украины на европейских союзников.

Такая тактика, считает аналитик, позволяет США занять выжидательную позицию, чтобы в перспективе включиться в переговоры в качестве «верховного арбитра», усилив свое влияние на итоговые договорённости.

Ранее Зеленский выразил готовность подписать договор с США о добыче редкоземельных металлов.