Зеленский заявил о готовности подписать с США договор о добыче ресурсов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по-прежнему готов подписать с Соединенными Штатами договор о добыче редкоземельных металлов. Об этом сообщает Reuters.

«Зеленский выразил уверенность в возможности восстановления конструктивных отношений с американским президентом Дональдом Трампом... Он подчеркнул, что Украина сохраняет намерение подписать договоренность по минеральным ресурсам и рассчитывает на взаимную открытость со стороны Вашингтона», — отмечается в публикации.

28 февраля на встрече в Белом доме Зеленский и Трамп устроили перепалку в прямом эфире перед журналистами.

Центральной темой спора стали перспективы мирного разрешения конфликта на Украине. Трамп обвинил Зеленского в безответственном подходе, заявив, что его действия подвергают риску жизни миллионов людей и угрожают эскалацией до уровня третьей мировой войны. Однако украинский лидер категорически отверг возможность дипломатического урегулирования конфликта с Россией, ссылаясь на неэффективность прошлых попыток.

На это заявление вице-президент США отметил, что Соединенные Штаты обладают четким пониманием ситуации. Зеленский парировал, подчеркнув отсутствие у Вэнса личного опыта пребывания на Украине и, следовательно, недостаточное понимание масштаба проблем.

В ответ вице-президент призвал украинского лидера к сдержанности и уважению к стране, оказывающей значительную военную поддержку Украине. Затронув тему финансовой помощи, Вэнс указал на выделенные Украине значительные средства ($350 млрд).

24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что продолжение президентства Зеленского было бы выгодно России, так как это способствовало бы дальнейшему разложению украинского государства.

Ранее исход встречи Трампа с Зеленским назвали чудом для России.