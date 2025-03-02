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Трюдо объявил о новых антироссийских санкциях

Канада ввела санкции против 10 россиян и 21 предприятия из РФ
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Blair Gable/Reuters

Канадский премьер Джастин Трюдо объявил о введении антироссийских санкций против 10 физических лиц и 21 предприятия из РФ. Пресс-релиз опубликован на его официальном сайте.

В тексте документа отмечается, что эти меры премьер-министр Канады анонсировал во время европейского саммита по вопросам безопасности и поддержки Украины в Лондоне. Среди тех, кого затронут новые меры, «военизированные организации и их лидеры».

В пресс-релизе уточняется, что санкции против них должны помешать сотрудничеству РФ со сторонними компаниями для продвижения своих политических и военных целей на Украине. В общей сложности антироссийские меры Канады коснулись более 3 тыс. лиц и организаций, связанных с РФ. Страна намерена вместе партнерами усиливать экономическое давление на Москву.

Неделю назад глава МИД Новой Зеландии Уинстон Питерс в связи с третьей годовщиной начала СВО объявил на своей странице в соцсети X о введении новых санкций против России. Ограничения затронут 27 физических и 25 юридических лиц. Среди них есть компании, связанные с экспортом российских энергоносителей и «принудительным переселением украинских детей», а также высшие военнослужащие Северной Кореи, якобы помогающие РФ. Питерс добавил, что Новая Зеландия сделает взнос в размере $3 млн в фонд восстановления Украины, который займется реформами в республике.

Ранее Кадыров объяснил, почему против его матери ввели санкции.

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