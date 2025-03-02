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Госсекретарь США: мир на Украине важнее гарантий безопасности

Рубио: США много раз объясняли Украине, что для гарантий безопасности нужен мир
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Julia Demaree Nikhinson/Reuters

Американский госсекретарь Марко Рубио в интервью ABC News заявил, что Вашингтон много раз объяснял Киеву, что вопрос достижения мира на Украине важнее, чем гарантии безопасности для нее.

По мнению Рубио, они зависят от достижения мира. Хотя все говорят, что гарантии безопасности нужны для его обеспечения, сначала должны прекратиться военные действия.

«Мы даже не знаем, возможен ли мир, и это понимали украинцы. Это им объясняли неоднократно, и в этом наша стратегия», — заявил госсекретарь.

2 марта премьер-министр Британии Кир Стармер заявил, что Лондон и Париж разработают собственный план по урегулированию украинского конфликта. По его словам, к работе над планом могут привлечь еще одну или две страны, после чего документ планируют обсудить с руководством США. Британский премьер выделил три обязательных условия мира, в числе которых — «сильная Украина».

Ранее Зеленский прокомментировал перепалку в Белом доме.

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