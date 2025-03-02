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Медведев назвал саммит лидеров ЕС «антитрамповским русофобским шабашем»

Медведев: Зеленский и лидеры ЕС хотят продолжать войну до последнего украинца
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Екатерина Штукина/РИА Новости

Заместитель председателя Совета безопасности России в социальной сети X прокомментировал саммит лидеров стран Европейского союза, который прошел 2 марта в Лондоне.

«Антитрамповский русофобский шабаш собрался в Лондоне, чтобы поклясться в верности нацистским ничтожествам в Киеве», — написал он.

По словам зампреда Совбеза, это «позорное зрелище хуже словесного поноса» президента Украины Владимира Зеленского в Овальном кабинете Белого дома.

Он также заявил, что лидеры государств ЕС и Зеленский «хотят продолжать войну до последнего украинца».

До этого премьер-министр Великобритании Кир Стармер на саммите лидеров ЕС в Лондоне объявил о выделении для Украины дополнительных £1,6 млрд (более $2 млрд) для закупки 5 тыс. ракет для систем противовоздушной обороны (ПВО). Как заявил премьер, его страна готова защищать мир на Украине вместе с другими, что будет включать «солдат на земле» и «самолеты в воздухе». Стармер отметил, что участники лондонского саммита договорились о продолжении военной помощи Киеву и сохранении экономического давления на Россию.

Перед саммитом Стармер заявил, что Лондон и Париж разработают собственный план по урегулированию украинского конфликта. По его словам, к работе над ним могут привлечь еще одну или две страны, после чего документ планируют обсудить с руководством США.

Ранее в США заявили, что Европа столкнулась с «наихудшим сценарием» по Украине.

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