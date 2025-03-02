В США заявили, что Европа столкнулась с «наихудшим сценарием» по Украине

Bloomberg: ЕС столкнулся с наихудшим сценарием по Украине на фоне раскола с США

Европа столкнулась с «наихудшим сценарием» по Украине на фоне раскола с США по вопросу конфликта. Об этом пишет агентство Bloomberg.

«Европейские лидеры сталкиваются с наихудшим сценарием развития событий: возможно, им действительно придется иметь дело (с Россией. – «Газета.Ru») в одиночку», — говорится в сообщении издания.

По словам неназванных европейских чиновников, «доверие и ценности», связывавшие Европу и США после окончания Второй мировой войны, «больше не являются общими».

1 марта глава дипломатии Евросоюза пообещала, что Брюссель усилит поддержку Украины. Она отмечала, что на этой неделе США проголосовали против своих европейских союзников в ООН и выступив против резолюции, осуждающей начало Россией боевых действий на Украине.

Ранее Каллас рассказала, в каком случае Европа не будет соблюдать соглашения по Украине.