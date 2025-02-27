В Госдуме заявили, что Россия начинает переговоры с США «в сильной позиции»

Россия может заключить с США соглашение, которое установит новую мировую систему безопасности, заявил «Газете.Ru» первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Депутат считает, что, принимая то или иное решение, российский президент будет опираться в том числе и на мнение бойцов СВО.

«Любая война рано или поздно заканчивается миром, и важно здесь, на каких условиях он заключен. С этой точки зрения мы переговоры с Соединенными Штатами начинаем в сильной позиции, поджимая ВСУ на всех фронтах и обладая стратегической наступательной инициативой. Учитывая политический опыт нашего Верховного Главнокомандующего, есть все шансы заключить такое соглашение, которое установит новую мировую систему безопасности, в которой Россия займет соответствующее ей место и будет сотрудничать с США на правах партнера. Неоднократно говорил, что прежде следует спросить, что думают по этому поводу бойцы, которые прямо сейчас с оружием в руках защищают нашу Родину на передовой. Но уверен, что и российский президент будет в том числе опираться и на их мнение», — сказал Журавлев.

До этого телеканал NBC News со ссылкой на источники сообщил, что Москва предложила Вашингтону получить часть прав собственности на добычу редкоземельных металлов в Донбассе и Запорожской области. В публикации отмечается, что предложение было сделано в рамках встречи сторон в Саудовской Аравии и находится на стадии обсуждения.

24 февраля в интервью журналисту Павлу Зарубину Владимир Путин заявил, что Россия готова пригласить иностранных партнеров, в том числе американцев, чтобы вести сотрудничество по редкоземельным металлам на территории Донбасса и Новороссии. При этом глава государства подчеркнул, что возможное соглашение между Соединенными Штатами и Украиной по редкоземельным металлам никак не касается России.

Некоторые и военкоры со ссылкой на бойцов на фронте высказываются против возможной сделки России с США по редкоземельным металлам и перемирию. Они опасаются, что Россия потеряет свои позиции.

Ранее президент США Трамп рассказал об основных целях США на Украине.