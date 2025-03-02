В Белом доме не уверены в том, что украинский президент Владимир Зеленский готов добросовестно вести переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Об этом в интервью телеканалу CNN заявил помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц.

«Для нас было непонятно, готов ли президент Зеленский добросовестно вести переговоры для прекращения конфликта», — сказал он.

Также Уолтц отметил, что после скандала в Белом доме власти США не уверены, что смогут усадить обе стороны конфликта за стол переговоров.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что новая американская администрация открыто говорит о желании урегулировать украинский кризис, но политики в Европе требуют «продолжения банкета». По его словам, планы нынешних лидеров европейских стран отправить миротворцев на Украину — это наглость. Министр выразил уверенность, что таким образом они пытаются спровоцировать Киев на продолжение боевых действий против Москвы.

25 февраля президент РФ Владимир Путин назвал востребованным участие европейских стран в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Но, как отметил российский лидер, эти государства сами отказались вести диалог с Москвой.

Ранее Путин заявил, что Европа сама виновата в обострении отношений с американскими властями.