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В Европе не смогли рассказать Рубио, «как все обернется» на Украине

Рубио: у большинства государств Европы нет плана по урегулированию на Украине
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Anna Rose Layden/Pool Photo via AP

У большинства европейских cтран на данный момент нет никакого плана по урегулированию конфликта на Украине. Об этом в интервью телеканалу ABC News заявил государственный секретарь США Марко Рубио.

«Я просил каждого министра иностранных дел, с которым встречался, рассказать, как, по-вашему, все это обернется. У большинства нет плана», — сказал он.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что новая американская администрация открыто говорит о желании урегулировать украинский кризис, но политики в Европе требуют «продолжения банкета». По его словам, планы нынешних лидеров европейских стран отправить миротворцев на Украину — это наглость. Министр выразил уверенность, что таким образом они пытаются спровоцировать Киев на продолжение боевых действий против Москвы.

25 февраля президент РФ Владимир Путин назвал востребованным участие европейских стран в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Но, как отметил российский лидер, эти государства сами отказались вести диалог с Москвой.

Ранее Путин заявил, что Европа сама виновата в обострении отношений с американскими властями.

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