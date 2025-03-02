Премьер Италии предложила провести встречу между США и ЕС по Украине

Мелони выступила с инициативой провести встречу США и ЕС по Украине

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони предложила провести встречу между руководством США и стран Евросоюза по обсуждению украинского конфликта. С инициативой она выступила на встрече в Лондоне с премьером Великобритании Киром Стармером, сообщает РИА Новости.

По словам политика, такой саммит нужен, потому что если Европа «разделится», это сделает европейские государства «слабее».

«Мы все очень привержены цели, которую мы все хотим достичь: справедливого и прочного мира на Украине», — сказала она британскому премьеру.

Тем временем в Лондоне собираются участники на европейский саммит по Украине. В британскую столицу уже прибыли генсек НАТО Марк Рютте, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, глава МИД Турции Хакан Фидан и другие.

24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский уклоняется от переговоров с Россией, потому что их начало неминуемо приведет к необходимости отмены военного положения на Украине. Он отметил, что вслед за этим последует необходимость проведения президентских выборов на Украине. При этом, как подчеркнул российский лидер, шансы победить на выборах у Зеленского равны нулю.

Ранее в США заявили, что Европа столкнулась с «наихудшим сценарием» по Украине.